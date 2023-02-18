الأقوى في مصراتة والمرج.. 665 هزة زلزالية في ليبيا بين 2007 و2012

القاهرة - بوابة الوسط

طمأن «المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء» المواطنين بأن الهزات الأرضية الخفيفة تحدث باستمرار في ليبيا، لكنه أشار إلى أنه «ليس بالضرورة أن تتحول تلك الهزات إلى زلازل مدمرة»، مبينا وقوع 665 هزة زلزالية أغلبها خفيفة في الفترة من العام 2007 إلى العام 2012 .



وأشار المركز، في بيان، إلى أن «الهزات شيء طبيعي نتيجة الحركات التكتونية وحركات التركيبات الجيولوجية، مثل الصدوع والفوالق المنتشرة في المناطق التي تحدث فيها الهزات كالصدوع الموجودة قرب مدينة المرج، وصدع هون غرب الجفرة، وصدع العزيزية جنوب طرابلس، وصدع جنوب مدينة أوباري».



لكن بيان المركز دعا إلى «أخذ الاحتياطات والحذر والاستعداد ومتابعة أي نشاط زلزالي مها كان بسيطا».

- هزة أرضية في المرج

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ونشر «المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء» خارطة توضح توزيع الهزات الأرضية التي وقعت خلال الفترة من العام 2007 إلى العام 2012 وسجلتها الشبكة الوطنية لرصد الزلازل قبل أن تتوقف عن العمل بسبب التخريب الذي لحق بها.



إحصاءات الهزات الزلزالية بين العامين 2007 و2012

* الهزة الأرضية الأكبر في مصراتة في البحر أمام مدينة مصراتة سنة 2009 بقوة 4.8 ريختر، وشعر بها سكان المدينة ولم يكن لها أي تأثير على المباني في المنطقة.

* هزة أرضية أخرى قرب مدينة المرج قوتها 4.2 ريختر سنة 2008 شعر بها سكان المرج ولم يكن لها أي تأثير على المباني في المنطقة، وهزة أرضية أخرى في مدينة أوباري بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان المدينة ولم يكن لها أي تأثير على المباني في المنطقة.

* 3 هزات أرضية بقوة أكبر من 4 ريختر.

* 5 هزات أرضية بين 4 و3.5 ريختر.

* 23 هزة أرضية بين 3.4 و3 ريختر.

* 117 هزة أرضية بين 2.9 و2.5 ريختر.

* 517 هزة أرضية بين 2.4 و2 ريختر.

يشار إلى أن الإنسان لا يشعر بالهزات التي تقل قوتها عن 3.5 ريختر.

وأوضح المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن مهمته هي متابعة النشاط الزلزالي في كل مدن ليبيا من خلال فرع المركز لعلوم الزلازل في مدينة غريان، لكنه أرجع التوقف عن العمل لأسباب مادية تتمثل في الاشتراكات والتطوير وغيرها، كذلك التخريب والسرقة من قبل بعض الأشخاص الذين لا يمثلون الشرفاء من سكان المدن الموجودة بها محطات الرصد. وتعهد المركز باستمرار العمل في رصد الوضع الزلزالي في ليبيا وبأقل الإمكانيات.