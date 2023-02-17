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إيطاليا أول شريك تجاري لليبيا في أول 11 شهرًا من عام 2022

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 12:14 صباحا
إيطاليا أول شريك تجاري لليبيا في أول 11 شهرًا من عام 2022
علما إيطاليا وليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت وكالة ترويج التجارة وتدويل الشركات الإيطالية، اليوم الخميس، أن إيطاليا أول شريك تجاري لليبيا في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022.

وذكرت وكالة ترويج التجارة، في بيانات حول أول 11 شهر من 2022: «إيطاليا تسجل، في أول 11 شهرًا من عام 2022، كأول شريك تجاري لليبيا»، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

حصص التبادل التجاري مع ليبيا
وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة بين إيطاليا وليبيا بلغ 11.09 مليار يورو بارتفاع 67.38% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وحصة سوقية بلغت 23.19% متقدمة على الصين التي سجلت ارتفاعًا بـ9.22% من حصة السوق 4.41 مليار يورو، واليونان بـ8.31% مع 3.97 مليار يورو، وإسبانيا بـ8.06% بـ 3.85 مليار يورو، وألمانيا بـ7.62% بـ 3.64 مليار يورو، وتركيا بـ6.58% بـ 3.15 مليار يورو، وهولندا بـ4.55% بـ 2.17 مليار يورو.

وسجلت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا نموًا، في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، بنسبة 73.69% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغت 1.94 مليار يورو وحصة سوقية 13.1%.

- إيطاليا الشريك التجاري الأول مع ليبيا بـ10.17 مليار يورو خلال 10 أشهر

إيطاليا هي المورد الثالث لليبيا بعد تركيا
وإيطاليا هي المورد الثالث لليبيا بعد تركيا، حيث بلغ مجموعها 2.46 مليار يورو و(+16.44%)، بحصة سوقية بلغت 16.64% والصين بـ 1.97 مليار يورو و22.49% وحصة سوقية 13.32% مقارنة بالأشهر الأحد عشر الأولى من 2021، فيما لا تزال اليونان وبلجيكا في المركزين الرابع والخامس، على التوالي مع 11.78% و8.17% من حصة السوق. في المقابل، سجلت الواردات إلى إيطاليا من ليبيا نموًا بنسبة 66.1% إلى 9.15 مليار يورو.

إيطاليا أول سوق للصادرات الليبية
وجاءت إيطاليا كأول سوق للصادرات الليبية في أول 11 شهرًا من عام 2022 بحصة سوقية بلغت 27.7%، متقدمة على إسبانيا (10.51%و 3.5 مليار يورو)، وألمانيا (9.57% و3.16 مليار يورو)، والصين. (7.39% و2.44 مليار يورو).

تليها اليونان (219.92% و2.23 مليار يورو) والولايات المتحدة (8.91% و1.90 مليار يورو) وفرنسا (15.08% و1.87 مليار يورو) وهولندا (23.07% و1.84 مليار يورو) بالترتيب.

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