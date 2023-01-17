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إيطاليا الشريك التجاري الأول مع ليبيا بـ10.17 مليار يورو خلال 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 10:37 مساء
إيطاليا الشريك التجاري الأول مع ليبيا بـ10.17 مليار يورو خلال 10 أشهر
علما إيطاليا وليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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تصدرت إيطاليا قائمة شركاء ليبيا التجاريين بقيمة 10.17 مليار يورو خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، بنسبة نمو تبلغ 75% عن الفترة نفسها من العام 2021، وبحصة سوقية نسبتها 23.5%، بحسب بيانات نشرتها السفارة الإيطالية لدى ليبيا على «تويتر».

شركاء ليبيا التجاريين
وتشير البيانات إلى احتلال الصين المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري يبلغ 4.1 مليار يورو، تمثل 9.47% من الحصة السوقية، ثم اليونان في الترتيب الثالث بـ3.61 مليار يورو بنسبة 8.33%، وإسبانيا رابعًا بـ3.56 مليار يورو بنسبة 8.23%، وألمانيا في المرتبة الخامسة بـ3.11 مليار يورو بنسبة 7.19%، وتركيا سادسًا بـ2.85 مليار يورو بنسبة 6.59%، الولايات المتحدة في المرتبة السابقة بـ2.08 مليار يورو بنسبة 4.8%.

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نمو صادرات إيطاليا إلى ليبيا بنسبة 80%
وأفادت البيانات بنمو صادرات إيطاليا إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023 بنسبة 80.48%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، بقيمة 1.765 مليار يورو، وبحصة سوقية قدرها 13.21%، حيث تجاوزت إيطاليا الصين، وباتت ثاني دولة موردة لليبيا بعد تركيا التي حققت إجمالي 2.23 مليار يورو وبزيادة 19.4% مقارنة بالأشهر الـ10 الأولى من العام 2021 بحصة سوقية تبلغ 16.72%.

وتحتل الصين المرتبة الثالثة بحجم صادرات تبلغ 1.762 مليار يورو، بزيادة 21.24% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 وحصة سوقية قدرها 13.19%. وفي المرتبتين الرابعة والخامسة جاءت اليونان وبلجيكا، بحصة سوقية 12.2% و8.14% على التوالي.

إيطاليا أول سوق مستهدفة لصادرات ليبيا
وأظهرت البيانات نمو صادرات ليبيا إلى إيطاليا بنسبة 74.74% لتصل إلى 8.41 مليار يورو، كأول سوق مستهدفة لصادرات ليبيا بحصة سوقية تبلغ 28.09% متقدمة على إسبانيا بقيمة 3.2 مليار يورو وبحصة سوقية نسبتها 10.7%، ثم ألمانيا بـ2.70 مليار يورو وحصة سوقية 9.01%، والصين بـ2.33 مليار يورو وحصة سوقية 7.81%.

كما ارتفع حجم الصادرات الليبية إلى اليونان بنسبة 215% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، مسجلة 1.98 مليار يورو خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، ثم الولايات المتحدة بنسبة نمو 18.3% بحجم صادرات تبلغ 1.85 مليار يورو، وفرنسا بنسبة 23.94% وحجم صادرات 1.8 مليار يورو، ثم هولندا بنسبة نمو 18.81% وحجم صادرات 1.66 مليار يورو.

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