الشهوبي يتعهد بسرعة تطبيق جدول المرتبات الموحد على موظفي الطيران المدني

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، اليوم الأحد، بمخاطبة رئيس الوزراء ووزارة المالية للإسراع في الإجراءات اللازمة لتطبيق جدول المرتبات الموحد على موظفي الطيران المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر ديوان الوزارة مع رئيس النقابة الأساسية لمصلحة الطيران المدني، ورئيس نقابة الشؤون الفنية، ورئيس نقابة معلومات الطيران، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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واستعرض الاجتماع سبل تأجيل تطبيق جدول المرتبات الموحد على موظفي الطيران المدني؛ حيث أكد الوزير الدور المهم والمحوري لهذه الشريحة وما تقدمه من خدمات في تسيير حركة الطيران باعتبارها الشريان الحيوي لحركة النقل الجوي في الداخل والخارج.

وتعهد الوزير، بحسب البيان، بمخاطبة رئيس الوزراء ووزارة المالية بالإسراع في الإجراءات اللازمة، وكذلك تنزيل المرتبات بداية من شهر يناير الماضي، مشددًا على تقديم الدعم للنهوض بهذا القطاع.