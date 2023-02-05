شاهد في «اقتصاد بلس»: تأخر المرتبات.. أزمة تهدد حركة الطيران في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على إعلان العاملين بالشركة الليبية للخدمات الأرضية في مطار مصراتة الدولي إضرابًا واعتصامًا مفتوحين إلى حين تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في «صرف المرتبات المتأخرة»، قبل إعلان وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في وقت سابق اليوم أن كافة الرحلات الجوية بمطارات «مصراتة ومعيتيقة وسبها» تسير بشكل اعتيادي.

ورغم الإعلان عن تدخل مباشر من وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي مع مسؤولي شركة المناولة الأرضية بشأن فك الاعتصام؛ لكن مصير المطالب لا يزال غامضًا، وهو ما يهدد حركة الطيران في البلاد.

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الفساد لا يزال العنوان الأبرز في ليبيا وفق مؤشرات عالمية

وفي جانب آخر، تطرقت الحلقة إلى معلومات نشرتها منظمة «الشفافية الدولية» بشأن حفاظ ليبيا على ترتيبها من ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم، لافتة إلى أن «المسؤولين العامين الفاسدين يخدمون أنفسهم بدلًا من الشعب الليبي، في وقت تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط»، وأن البلاد «لن تستطيع المُضي قدمًا إلا عندما يوقف القادة حلقة الفساد».

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