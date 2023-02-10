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هيئة الأوقاف تشكر مدير شركة الخدمات العامة لإزالته تماثيل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 04:18 مساء
هيئة الأوقاف تشكر مدير شركة الخدمات العامة لإزالته تماثيل في طرابلس
شاحنة تحمل تمثايل تظهر معالمها بصعوبة. (هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
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قدّمت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، «جزيل الشكر» لمدير شركة الخدمات العامة بطرابلس لـ«إزالته تماثيل كانت موجودة في بعض الأماكن» بالعاصمة.

وثمّنت الهيئة العامة للأوقاف في بيان نشرته ليل الخميس عبر صفحتها على «فيسبوك» ما وصفته بـ«استجابته الفورية لكِتاب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بوجود تماثيل في بعض الأماكن، وبيان حُرمة ذلك في شريعة الإسلام وقد قام محمد إسماعيل وفقه الله بإزالة هذه التماثيل، في موقف يدل دلالة واضحة على تعظيمه للنصوص الشرعية، وحرصه على ما ينفع المسلمين في أخراهم».

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وفقدت العاصمة طرابلس أبرز معالمها وهو تمثال الغزالة في ليلة 3 نوفمبر سنة 2014، بعد أن جرى استهداف التمثال فيما سبق بقذيفة «آر بي جي» أثناء سيطرة قوات «فجر ليبيا» على المدينة، مما أحدث فيه ثقبًا كبيرًا.

وفي فبراير 2021 قامت البلدية بإعادة تدشين نافورة جديدة في مكانه، وأزالت النخيل المحيط به، حيث أثار التصميم الجديد موجة من الاستياء العام على الصفحات الليبية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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