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فتح المسار البحري في جنزور لحل المختنقات بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 01:03 صباحا
فتح المسار البحري في جنزور لحل المختنقات بالبلدية
جانب من أعمال فتح المسار البحري ببلدية جنزور، الأول من ديسمبر 2022 (حكومة الدبيبة)
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بدأت شركة الخدمات العامة في فتح المسار البحري في بلدية جنزور بطرابلس من جسر الـ 17 إلى قرية المغرب العربي، وذلك لحل المختنقات.

يأتي ذلك ضن خطة لجنة فتح المسارات لحل المختنقات، حسبما ذكرت منصة «حكونتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموفع «فيسبوك»، الأحد

استكمال طريق البرنوص المتوقف منذ 43 عامًا
ويفترض أن تتواصل في جنزور المرحلة الأولي من طريق البرنوص المتوقف منذ 43 عامًا، ففي 24 ديسمبر الماضي زار عميد البلدية فرج اعبان موقع المشروع للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تهدد استكماله.

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وقالت البلدية إن الشركة المنفذة لطريق البرنوص باشرت أعمال المساحية للمشروع من تصميم للطريق ورفع المناسيب وأخد القطاعات الطولية والعرضية وبدء في أعمال التسوية وفتح العمل في مد خطوط مياه الشرب وربطها للمنازل.

المرحلة الأولى من طريق البرنوص تتواصل
كما جرى توريد وتركيب مواد لحواف الطريق وبدء أعمال إنشاء غرف صرف مياه الأمطار وربطها بالخط الرئيسي وتركيب غرف الصرف الصحي للمنازل وخرسانات الرصيف وتوريد وتركيب قواعد الإنارة.

وأكدت البلدية أنه في وقت قريب سيجري الانتهاء من أعمال دمك طبقة الأسفلت، ومن ثم بدء المرحلة الثانية من البنية التحتية في القطاع الثاني بالطريق.

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