انطلاق أيام الصحة المدرسية في سرت الأحد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

خلص اجتماع موسع عقد في سرت وحضره مسؤولون بقطاع الصحة إلى الاتفاق على انطلاق حملة الصحة المدرسية للعام الجديد الأحد المقبل في جميع المؤسسات التعليمية في الفترتين الصباحية والمسائية.

وشارك في الاجتماع مسؤولو الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة بسرت، ومكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بمراقبة تعليم البلدية، ومشرفو أقسام الإصحاح البيئي والصحة المدرسية والأمراض المعدية.

-إطلاق حملة طبية للكشف على طلاب المدارس في بني وليد

وقال مساعد مدير الخدمات الصحية بسرت محمد إدريس، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لمناقشة البدء في تنفيذ أيام الصحية المدرسية لهذا العام، مشيرا إلى تطعيم طلاب 87 مدرسة في البلدية خلال الحملة.

وأشار إلى مشاركة مكتب التوعية والتثقيف الصحي في وضع برامج تثقيفية تستهدف رفع الثقافة الصحية بين الطلاب بالمؤسسات التعليمية، على أن ينطلق أول اللقاءات مع الاختصاصيات الاجتماعيات والمرشدات النفسيات والمسعفات الصحيات بالمدراس الأسبوع المقبل حول أهمية التغذية الصحية.