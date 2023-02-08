مركز «الاستشعار»: 5 محطات لرصد الزلازل متوقفة منذ 2015

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير الشؤون العلمية والفنية بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، امحمد عبدالله، تعطل خمس محطات لرصد الزلازل؛ بسبب عدم سداد اشتراكاتها السنوية للشبكة الوطنية المربوطة بالأقمار الصناعية منذ العام 2015.

وقال عبدالله، في مداخلة مع برنامج المشهد بقناة «المسار»، إن قيمة الاشتراك للمحطات الخمس، وهي: غدامس وطبرق والمرج وأجدابيا ومصراتة لا تتعدى 20 ألف دولار لكل محطة سنويًا، موضحًا أن محطة غريان هي الوحيدة التي تعمل وساري اشتراكها في الشبكة.

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ووجه المسؤول بالمركز الشكر لأهالي غريان وطبرق والمرج وغدامس وأجدابيا ومصراتة لدورهم في المحافظة على المحطات المتعطلة التي تعد جزءًا مهمًا من أصول المركز.

واستبعد المركز الليبي للاستشعار عن بعد، في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء، حدوث زلزال خلال الفترة المقبلة في ليبيا، معتبرًا أن «التنبؤ بزمن أو مكان حدوث الزلازل في علم الغيب، الله وحده يقدرها كيف يشاء».