سفارة ليبيا في تركيا تطلق حملة لمساعدة متضرري الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق موظفو سفارة ليبيا في تركيا، اليوم الثلاثاء، حملة لجمع عدد من المستلزمات التي يحتاجها المتضررون في المناطق التي ضربها الزلزال، وذلك في إطار التعاون والتضامن مع الحكومة والشعب التركي.

وأشارت السفارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى عقد موظفي السفارة الليبية بأنقرة اجتماعًا طارئًا، بتوجيه من السفير، من أجل وضع آليات التعاون مع الجهات التركية الرسمية لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين في المناطق التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد.

- فريق الإنقاذ الليبي يبدأ مهام مساعدة مضرري الزلزال جنوب تركيا

تنكيس العلم الليبي بالسفارة

وجدد السفير الليبي تضامنه مع الشعب التركي حتى يتجاوز هذه المحنة، معلنًا تنكيس العلم الليبي بالسفارة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، غادر الفريق الفني المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة العاصمة طرابلس إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب شرق تركيا، صباح أمس الإثنين.

ويضم الفريق الليبي المكلف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة 55 فنيًا من جهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية وجهازي الطب العسكري والدعم والطوارئ لتقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ التي تقوم بها السلطات التركية، بحسب وزارة الداخلية.