فريق الإنقاذ الليبي يبدأ مهام مساعدة مضرري الزلزال جنوب تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

باشر فريق الإنقاذ الليبي الليلة مهامه في مساعدة فرق الإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال جنوب تركيا، وذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وكان الفريق الذي يضم عددًا من الأطباء والمسعفين وخبراء إنقاذ قد وصل إلى مطار أضنة مساء اليوم بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة الذي أصدر تعليماته بإرسال الفريق تضامنًا مع الحكومة والشعب التركي؛ إثر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وبتنسيق من وزارة الخارجية.

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ويضم الفريق الليبي 55 فنيًا من جهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية وجهازي الطب العسكري والدعم والطوارئ. كما جرى إرسال مساعدات عينية متمثلة في بعض الأدوية والأغذية لتوزيعها على المتضررين جراء الزلزال.

فريق الإنقاذ الليبي لدى وصوله إلى مطار أضنة التركي، الثلاثاء 7 فبراير 2023 (القنصلية العامة الليبية في اسطنبول)