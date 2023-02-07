  • Alwasat News
Atwasat

حفتر يستقبل آمر القوات المشتركة البريطانية وكارولين هورندال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 03:29 مساء
حفتر يستقبل آمر القوات المشتركة البريطانية وكارولين هورندال
من لقاء حفتر في بنغازي مع السفيرة البريطانية وآمر القوات المشتركة البريطانية، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)
alwasat radio

التقى القائد العام للقيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، آمر القوات المشتركة البريطانية، الجنرال جيم موريس، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال.

وعقد الاجتماع بمكتب المشير حفتر بمقر القيادة العامة في بنغازي، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة لم يذكر مزيد التفاصيل عن اللقاء ومحاوره.

- باتيلي ناقش مع حفتر 3 ملفات سياسية وأمنية
- حكومة باشاغا: التواجد العسكري والمسلح على أراضي ليبيا محور النقاش مع حفتر

وأمس الإثنين، التقى حفتر بالممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، وبحثا معا ثلاثة ملفات سياسية وأمنية. وقال باتيلي، عبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء تطرق إلى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا، مشيرًا إلى اتفاقهما على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في العام 2023.

من لقاء حفتر في بنغازي مع السفيرة البريطانية وآمر القوات المشتركة البريطانية، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر في بنغازي مع السفيرة البريطانية وآمر القوات المشتركة البريطانية، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)
آمر القوات المشتركة البريطانية خلال لقاء حفتر في بنغازي، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)
آمر القوات المشتركة البريطانية خلال لقاء حفتر في بنغازي، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)
السفيرة البريطانية خلال لقاء حفتر في بنغازي، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)
السفيرة البريطانية خلال لقاء حفتر في بنغازي، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر في بنغازي مع السفيرة البريطانية وآمر القوات المشتركة البريطانية، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر في بنغازي مع السفيرة البريطانية وآمر القوات المشتركة البريطانية، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر في بنغازي مع السفيرة البريطانية وآمر القوات المشتركة البريطانية، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر في بنغازي مع السفيرة البريطانية وآمر القوات المشتركة البريطانية، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان

كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة

فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»

كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع

تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل

إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات وتفكيكها في ليبيا

مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات ...
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري
انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري
استعادة سيارة مسروقة منذ 6 سنوات في تاجوراء
استعادة سيارة مسروقة منذ 6 سنوات في تاجوراء
سامح شكري يستقبل باتيلي في القاهرة
سامح شكري يستقبل باتيلي في القاهرة
القاهرة تستضيف اجتماعات «5+5»
القاهرة تستضيف اجتماعات «5+5»
باتيلي: اجتماع «5+5» في القاهرة لتفعيل خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
باتيلي: اجتماع «5+5» في القاهرة لتفعيل خطة إخراج المرتزقة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة ......
المزيد
حفتر يستقبل آمر القوات المشتركة البريطانية وكارولين هورندال
حفتر يستقبل آمر القوات المشتركة البريطانية وكارولين هورندال...
اجتماع في بنغازي لتسوية أوضاع الشركات المتعثرة
اجتماع في بنغازي لتسوية أوضاع الشركات المتعثرة...
شكري: مصر ترفض «اختطاف» العملية السياسية في ليبيا بفرض سياسة الأمر الواقع
شكري: مصر ترفض «اختطاف» العملية السياسية في ليبيا بفرض سياسة......
باتيلي: اجتماع «5+5» في القاهرة لتفعيل خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
باتيلي: اجتماع «5+5» في القاهرة لتفعيل خطة إخراج المرتزقة ......
القاهرة تستضيف اجتماعات «5+5»
القاهرة تستضيف اجتماعات «5+5»...
المزيد