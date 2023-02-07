حفتر يستقبل آمر القوات المشتركة البريطانية وكارولين هورندال

القاهرة - بوابة الوسط

التقى القائد العام للقيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، آمر القوات المشتركة البريطانية، الجنرال جيم موريس، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال.

وعقد الاجتماع بمكتب المشير حفتر بمقر القيادة العامة في بنغازي، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة لم يذكر مزيد التفاصيل عن اللقاء ومحاوره.

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وأمس الإثنين، التقى حفتر بالممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، وبحثا معا ثلاثة ملفات سياسية وأمنية. وقال باتيلي، عبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء تطرق إلى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا، مشيرًا إلى اتفاقهما على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في العام 2023.

من لقاء حفتر في بنغازي مع السفيرة البريطانية وآمر القوات المشتركة البريطانية، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)

آمر القوات المشتركة البريطانية خلال لقاء حفتر في بنغازي، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)

السفيرة البريطانية خلال لقاء حفتر في بنغازي، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر في بنغازي مع السفيرة البريطانية وآمر القوات المشتركة البريطانية، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر في بنغازي مع السفيرة البريطانية وآمر القوات المشتركة البريطانية، 7 فبراير 2023. (القيادة العامة)