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باتيلي ناقش مع حفتر 3 ملفات سياسية وأمنية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 09:43 مساء
باتيلي ناقش مع حفتر 3 ملفات سياسية وأمنية
لقاء المشير حفتر مع باتيلي في بنغازي، الإثنين 6 فبراير 2023. (القيادة العامة)
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ناقش الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ثلاث ملفات سياسية وأمنية خلال لقائه قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، في وقت سابق اليوم الإثنين.

إجراء انتخابات في عام 2023
وقال باتيلي، عبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء تطرق إلى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا، مشيرًا إلى اتفاقهما على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023.

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اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»
وتابع: «طلبتُ من المشير حفتر مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وأثنيتُ على التزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة؛ كون ذلك سيسهم في تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

توحيد مؤسسات الدولة
وأشار أيضًا إلى اتفاقهما على «الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية، بما يضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي».

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها باتيلي مع الجهات الفاعلة في ليبيا لمناقشة سبل دفع العملية السياسية والتقدم نحو الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبي.

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