ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني على أن ملف الهجرة يظل الموضوع الأساسي فيه هو التعاون مع دول المنشأ وتقديم بدائل لمن يريدون المغادرة، مشيرة إلى أن «الوثائق (الأوروبية) الأولية» بشأن ملف الهجرة «خطوات مهمة إلى الأمام ونحن نجري محادثات في جميع الاتجاهات للتوصل إلى توليفة محتملة يمكن أن تأخذ في الاعتبار مصالح الإيطاليين».

وأشارت في تصريح، بعد اجتماعها الجمعة مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إلى أن إيطاليا لفتت الانتباه إلى طريق البحر الأبيض المتوسط والدفاع عن الحدود الخارجية، بحسب ما أوردته وكالة «آكي» الإيطالية.

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