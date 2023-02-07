ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني على أن ملف الهجرة يظل الموضوع الأساسي فيه هو التعاون مع دول المنشأ وتقديم بدائل لمن يريدون المغادرة، مشيرة إلى أن «الوثائق (الأوروبية) الأولية» بشأن ملف الهجرة «خطوات مهمة إلى الأمام ونحن نجري محادثات في جميع الاتجاهات للتوصل إلى توليفة محتملة يمكن أن تأخذ في الاعتبار مصالح الإيطاليين».
وأشارت في تصريح، بعد اجتماعها الجمعة مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إلى أن إيطاليا لفتت الانتباه إلى طريق البحر الأبيض المتوسط والدفاع عن الحدود الخارجية، بحسب ما أوردته وكالة «آكي» الإيطالية.
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ميلوني تتحدث عن مسألة أمنية في حال عدم التحكم في الوضع
وأضافت: «من الواضح أن الواقع المعاش هنا (في السويد) فيما يتعلق بالهجرة يختلف عن واقعنا، بمعنى أننا نواجه وضعًا معينًا مقارنة بجميع أنحاء أوروبا»، متابعة: «في أوروبا هناك الكثير من الحديث حول الدفاع عن الحدود، لكن موضوع البحر البحر الأبيض المتوسط، يصعب تحليله بعمق على المستوى الهيكلي»، و«لكنني أعتقد أنه حتى مع الصراع في أوكرانيا، المرتبط بقضية الهجرة، يجب أن ندرك أن هناك أيضًا مسألة أمنية إذا كنا غير قادرين على التحكم في الوضع».
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