وزير إيطالي: ميلوني ناقشت «خطة ماتي» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي لوكا تشيرياني إن «خطة ماتي» كانت حاضرة خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر وليبيا، مؤكدًا أنه «لا يمكن لإيطاليا أن تكون محطة وصول لجميع تدفقات الهجرة القادمة من شمال إفريقيا، على غرار ما كررنا قوله مرارًا لشركائنا الأوروبيين، وهي قضية يجب أن تشمل أوروبا بأسرها».

وزير إيطالي: لا يجب استغلال أفريقيا

وذكّر الوزير لوكا تشيرياني، في تصريحات متلفزة الأربعاء، بأنه «لا يجب استغلال أفريقيا، بل أنها على العكس من ذلك، تحتاج للمساعدة»، وفي هذا السياق «تأتي خطة ماتّي التي تحدثت عنها رئيسة الوزراء، وزارت لأجلها الجزائر وليبيا»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

وخلص تشيرياني، المنتمي لحزب (إخوة إيطاليا)، إلى القول، إن «الدراما الحقيقية تتمثل بانطلاق الأشخاص الذين يغادرون من على سواحل أفريقيا ثم يموتون في عرض البحر».

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ماذا تعني «خطة ماتي»؟

وتشير تقارير إلى أن منع قوارب المهاجرين من «دول العبور» ستكون «مربط الفرس» بالنسبة لرئيسة الوزراء الإيطالية بعد تخليها عن خطة فرض «حصار بحري» على ليبيا كانت قد روجت لها خلال حملتها الانتخابية، لكن عوضتها بخطة أخرى بشأن الهجرة على جبهة جنوب البحر المتوسط ذات أبعاد شاملة تسمى «خطة ماتي» للحد من عمليات مغادرة المهاجرين، في إشارة إلى مؤسس مجموعة «إيني» للطاقة، إنريكو ماتي الذي كسر هيمنة شركات الطاقة الغربية السبع الكبرى على القطاع ووضع خططًا للتنمية.

وبينما اعتبرت «خطة ماتي» مثالًا للنهج التعاوني مع دول جنوب الصحراء الكبرى والمتوسط، شددت ميلوني في تصريحات سابقة لها في الوقت نفسه على أن استقرار ليبيا «أمر عاجل».

وتضع السلطات الإيطالية الحالية ذات الصبغة اليمينية الأكثر تشددًا في قضية الهجرة، السواحل الليبية كـ«نقطة سوداء» في الحد من الظاهرة، فوفق رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية، الأدميرال جوزيبي أوليشينو في جلسة استماع للجنة الشؤون الدستورية والنقل، فإن أكثر المهاجرين الذين انطلقوا من دول المتوسط، جاءوا من ليبيا التي سجلت نسبة زيادة بلغت الـ70% أي بواقع 53 ألف مهاجر خلال العام 2022 حيث شهدت إيطاليا على العموم وصول 105 آلاف مهاجر عن طريق البحر، وذلك بمعدل زيادة بلغ 56% عن العام 2021.