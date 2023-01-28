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«الصليب الأحمر»: دور تونسي وراء نجاح مهمتنا في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 28 يناير 2023, 06:16 مساء
«الصليب الأحمر»: دور تونسي وراء نجاح مهمتنا في ليبيا
أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوزعون مواد إغاثية لأهالي بلدة أوال قرب غدامس. (أرشيفية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)
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قال المدير الإقليمي لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف إن الحكومة التونسية ساهمت في نجاح عمل اللجنة داخل ليبيا.

ووجه يوسف الشكر إلى الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن على دعمها المتواصل لعمل الهيئة والتسهيلات التي وفرتها.

من جانبها، رحبت بودن بالتعاون المثمر مع اللجنة في مجال الهجرة غير النظامية، وتحسين ظروف إقامة المحتجزين في السجون، وإعادة الروابط بين أفراد العائلات المشتّتة ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، حسبما جاء في بيان للحكومة التونسية مساء الجمعة.

الجرندي يدعو للمساعدة في مواجهة تدفقات المهاجرين
أما وزير الشّؤون التونسي عثمان الجرندي باتريك يوسف فدعا إلى ضرورة أن تتحمل المنظمات الدولية مسؤولياتها في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية «في إطار من التكامل ووفق تشارك يأخذ بعين الاعتبار مصلحة تونس والأبعاد في المحيط الإقليمي المباشر».

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تداعيات أمنية وإنسانية للهجرة غير النظامية
وبدأ باتريك يوسف زيارة إلى تونس الخميس الماضي، وتستمر حتى اليوم السبت؛ فيما شدد الجرندي إلى تنامي التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاعات إضافة إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية وما يترتب عنها من تداعيات أمنية وإنسانية واجتماعية، لاسيما على الدول المستضيفة التي تشهد جملة من التحديات بما فيها تونس.

وتؤدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنشطة عديدة في ليبيا منها الدورات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية، وزيارة أماكن الاحتجاز، وإدارة برنامج إعادة الروابط العائلية، وتوفير الخبرة والمساعدة في مجال الطب الشرعي، ورفع الوعي بشأن التلوث الناجم عن الأسلحة كمخلفات الحرب التي لم تنفجر بعد.

جانب من تقديم أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحم مساعدات في ليبيا، (أرشيفية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)
جانب من تقديم أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحم مساعدات في ليبيا، (أرشيفية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)
جانب من تقديم أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحم مساعدات في ليبيا، (أرشيفية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)
جانب من تقديم أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحم مساعدات في ليبيا، (أرشيفية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)
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