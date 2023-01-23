«داخلية الوحدة» تناقش الوضع القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مسؤولون في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الإثنين، آليات عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل ليبيا والوضع القانوني الخاص بها.

كما ناقش المجتمعون اتفاقية عمل اللجنة الدولية في ليبيا، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، والمدير الإقليمي لأفريقيا باللجنة يوسف باتريك.

وحضر اللقاء كذلك رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا جون نيكولا مارتي، ومستشار رئيس البعثة جون ستريك لينسخوته.

لجنة الصليب الأحمر تقدم مساعدات طبية وإنسانية

وفي أغسطس من العام الماضي، اجتمع مارتي مع وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح لمناقشة التحديات الصحية في البلاد.

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وكذلك التقى رئيس البعثة مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس لجنة الشؤون الإنسانية بالجيش الليبي العقيد حاتم الكاديكي؛ لبحث ملف الأشخاص المفقودين والوصول إلى أماكن الاحتجاز.

وتقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات إنسانية للأسر والمراكز الطبية في عدد من المناطق الليبية، في أوقات السلم، فضلًا عن دورها خلال وقوع اشتباكات مسلحة.

جانب من اجتماع وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة اللواء محمود سعيد مع مسؤولين باللجنة الدولية للصليب الأحمر، 23 يناير 2023 (وزارة الداخلية)