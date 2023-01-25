ضبط أحد كبار تجار المخدرات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، ضبط كبار تجار المخدرات وأخطرهم، وبحوزته أكثر من 15 ألف قرص مخدر تقدر قيمتها بحوالي 600 ألف دينار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

وأفاد الجهاز، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، بأن أحد أعضاء التحري تلقى معلومات من مصدر سبق التعامل معه في ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة والأقراص المهلوسة، تفيد بوجود شخص ليبي الجنسية، يقوم بالاتجار بالأقراص المهلوسة وبكميات كبيرة وهو من كبار التجار وأخطرهم.

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وأظهرت المعلومات أن الشخص المطلوب يقوم بتخزين الأقراص المخدرة في منزل عمه بمنطقة غوط الشعال وجرى الوصول إليه عن طريق المصدر، والاتفاق معه على شراء علبة بداخلها 10 أشرطة بمبلغ مالي 1000 دينار، وهو ما حدث بالفعل، وجرى ضبطه متلبسًا.

ويفيد البيان بأن المتهم أرشد عن باقي الكمية، لأعضاء التحري، وهي مخبأه تحت درج المنزل وتشمل 49 علبة بإجمالي 7350 قرصًا، بالإضافة إلى الاعتراف بوجود كمية أخرى من الأقراص مخبأه داخل خزنة حديدية فوق سطح منزله، ووجد بداخلها كمية من الأقراص تقدر بحوالي 8354 قرصًا مختلفة الأنواع.

جانب من المضبوطات بحوزة المتهم (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)

جانب من المضبوطات بحوزة المتهم (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)

جانب من المضبوطات بحوزة المتهم (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)