  • Alwasat News
Atwasat

القبض على مروجي مخدرات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 07:45 مساء
القبض على مروجي مخدرات في مصراتة
جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (وزارة الداخلية على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على عدد من المتهمين بالترويج للمخدرات في مدينة مصراتة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة؛ حيث جرى اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

وأوضح بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مصراتة داهموا حجرة بجوار منزل المتهم بمنطقة رأس التوتة، وجرى ضبطه برفقته أشخاص آخرين وبحوزتهم 240 قطعة من مخدر الحشيش جاهزة للترويج، وأقراص «أكستر وترامادول».

- ضبط شخص بحوزته 23 كليوغراما من مخدر الحشيش في طريقه إلى بنغازي

وأضاف البيان أن عناصر الأمن ضبطوا بحوزة المتهم كميات كبيرة من الخمور مختلفة الأنواع، وبرميل سعة 50 لترًا وآخر سعة 200 لتر سائل جاهز للتصنيع، بالإضافة إلى صندوق ذخيرة يحتوي على 5 قذائف «أر بي جي».

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (وزارة الداخلية على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»

استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»
تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر قوة دفاعية في شمال أفريقيا

تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر ...
إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد

حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر

مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد

«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد
اختفاء 10% من غابات هندوراس

اختفاء 10% من غابات هندوراس
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة

شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة
برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي
تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة

تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة
الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى دافوس

الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى ...
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تخريب مدرسة في سرت قبل يوم من امتحانات طلابها
تخريب مدرسة في سرت قبل يوم من امتحانات طلابها
ممثل «يونيسف» يبحث مع عميد طبرق 4 ملفات خدمية
ممثل «يونيسف» يبحث مع عميد طبرق 4 ملفات خدمية
وزير الخارجية المالطي يدافع عن العلاقات مع ليبيا والتعاون بشأن الهجرة
وزير الخارجية المالطي يدافع عن العلاقات مع ليبيا والتعاون بشأن ...
وفد من أعيان الزاوية يدعم خطوات مجلس الدولة للسير نحو الانتخابات
وفد من أعيان الزاوية يدعم خطوات مجلس الدولة للسير نحو الانتخابات
القبض على مروجي مخدرات في مصراتة
القبض على مروجي مخدرات في مصراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
المزيد
اللموشي: ليبيا تريد تعزيز التعاون مع إندونيسيا في 20 مشروعا
اللموشي: ليبيا تريد تعزيز التعاون مع إندونيسيا في 20 مشروعا...
باتيلي: إعادة شرعية المؤسسات في ليبيا ضروري لإعادة الإعمار
باتيلي: إعادة شرعية المؤسسات في ليبيا ضروري لإعادة الإعمار...
المشري يجتمع مع لجنتي إعداد القاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية بمجلس الدولة
المشري يجتمع مع لجنتي إعداد القاعدة الدستورية واختيار ......
القبض على مروجي مخدرات في مصراتة
القبض على مروجي مخدرات في مصراتة...
وفد من أعيان الزاوية يدعم خطوات مجلس الدولة للسير نحو الانتخابات
وفد من أعيان الزاوية يدعم خطوات مجلس الدولة للسير نحو ......
المزيد