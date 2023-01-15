القبض على مروجي مخدرات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على عدد من المتهمين بالترويج للمخدرات في مدينة مصراتة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة؛ حيث جرى اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

وأوضح بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مصراتة داهموا حجرة بجوار منزل المتهم بمنطقة رأس التوتة، وجرى ضبطه برفقته أشخاص آخرين وبحوزتهم 240 قطعة من مخدر الحشيش جاهزة للترويج، وأقراص «أكستر وترامادول».

- ضبط شخص بحوزته 23 كليوغراما من مخدر الحشيش في طريقه إلى بنغازي

وأضاف البيان أن عناصر الأمن ضبطوا بحوزة المتهم كميات كبيرة من الخمور مختلفة الأنواع، وبرميل سعة 50 لترًا وآخر سعة 200 لتر سائل جاهز للتصنيع، بالإضافة إلى صندوق ذخيرة يحتوي على 5 قذائف «أر بي جي».

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (وزارة الداخلية على فيسبوك)