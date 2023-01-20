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بالصور: استئناف العمل بمحطة نفطية في حقل الظهرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 06:34 مساء
بالصور: استئناف العمل بمحطة نفطية في حقل الظهرة
استئناف العمل بمحطة نفطية وزيادة الإنتاج من حقل الظهرة. (شركة الواحة للنفط)
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أعلنت شركة الواحة للنفط استئناف العمل بمحطة نفطية وزيادة الإنتاج من حقل الظهرة.

زيادة إنتاج حقل الظهرة
وأشارت الشركة في بيان إلى أن «فريق الإنشاءات والصيانة بحقل الظهرة تمكن من نقل وصيانة وتركيب وتشغيل فاصل الإنتاج رقم C-207 بالمحطة PL7-2 بعد إجراء جميع الإختبارات اللازمة للتشغيل بنجاح»، مشيرا إلى «دخول المحطة للعمل وزيادة الإنتاج من الحقل». يشار إلى أن المحطة قادرة على استيعاب الكميات المراد إنتاجها حال صيانة الآبار المستهدفة.

 بدء التجارب التشغيلية لحقل الظهرة 
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وفي سبتمبر الماضي، توقعت المؤسسة الوطنية للنفط أن يبلغ الإنتاج الإجمالي لحقل الظهرة 40 ألف برميل نفط خام يوميا، و40 مليون قدم مكعب من الغاز.

استئناف العمل بمحطة نفطية وزيادة الإنتاج من حقل الظهرة. (شركة الواحة للنفط)
استئناف العمل بمحطة نفطية وزيادة الإنتاج من حقل الظهرة. (شركة الواحة للنفط)
استئناف العمل بمحطة نفطية وزيادة الإنتاج من حقل الظهرة. (شركة الواحة للنفط)
استئناف العمل بمحطة نفطية وزيادة الإنتاج من حقل الظهرة. (شركة الواحة للنفط)
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