«الواحة للنفط»: تواصل أعمال إعادة إعمار مرافق حقل الظهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 02:14 مساء
تواصل أعمال إعادة إعمار مرافق حقل الظهرة, (شركة الواحة للنفط)

أعلنت شركة الواحة للنفط، تواصل أعمال إعادة إعمار مرافق حقل الظهرة ضمن مساعي لجنة الإدارة المستمرة من أجل تأهيل المرافق بمختلف المواقع.

ووفق بيان للشركة، اليوم، تتواصل جهود فريق إعادة تأهيل حقل الظهرة بالتعاون مع قسم الإنشاءات الحقلية خلال أيام العيد، لإزالة المخلفات والمعدات والمحولات والكوابل المتضررة بمحطة (DAHRA CENTRAL) إلى جانب الشروع في صيانة أبراج نقل خطوط الجهد العالي على مسافة 30 كيلومترا، واستبدال وربط خطوط الجهد العالي بطول 40 كيلومترا بين محطة القطار وحقل الظهرة.

وقالت الشركة إن هذه الأعمال تأتي تباعا لحين إكمال عمليات رفع الأنقاض والمواد المتضررة، وتهيئة المواقع للبدء في الصيانة وتوفير الطاقة الكهربائية لمرافق الحقل.

وبحسب البيان، يعمل قسم الإنشاءات الحقلية على استكمال التجهيزات للشروع في تغيير فواصل الإنتاج من محطة الظهرة (PL5_8) إلى محطة الظهرة (PL7_2)، فيما يجرى العمل على تركيب فاصل الإنتاج (Separator) في محطة الظهرة PL5_1، إذ تتكاثف الجهود من أجل تغيير خط نقل للنفط الخام بين المحطات، يبلغ طوله 5 كيلومترات تمهيدا لوضع المحطات على الإنتاج.

تواصل أعمال إعادة إعمار مرافق حقل الظهرة, (شركة الواحة للنفط)
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