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بدء التجارب التشغيلية لحقل الظهرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 12:10 صباحا
بدء التجارب التشغيلية لحقل الظهرة
جانب من التجارب التشغيلية لحقل الظهرة (شركة الواحة)
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أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي للمحطة PL5-1 والمحطة الرئيسية بحقل الظهرة، وكذلك سيجرى تشغيل المحطة PL7-2 خلال الأسبوع المقبل.

وتوقعت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن يصل إنتاج الحقل من 8 إلى 10 آلاف برميل قبل انتهاء السنة الحالية 2022م، بعد انتهاء عمليات الصيانة التي أعقبت تعرض الحقل للتخريب والتدمير شبه التام على أيدي الجماعات الإرهابية العام 2015.

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وتقدمت لجنة إدارة الشركة بالشكر لفريق إعادة تأهيل وتطوير حقول الامتياز 32، المكون من جميع إدارات الشركة «الهندسة، العمليات، الخدمات، المواد، هندسة الإنتاج والمكامن والاستكشاف والصحة والسلامة وحماية البيئة»، الذين تمكنوا من إعادة الحياة للحقل في ظروف أمنية صعبة وبإمكانات شبه معدومة، نظرًا لشح الموارد المالية والميزانيات خلال السنوات الماضية.

وثمن رئيس لجنة الإدارة دور حرس المنشآت النفطية «سرية حماية حقل الظهرة»، وذلك بتوفير الأمن والحماية اللازمة لمستخدمي الشركة أثناء أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الحقل للعودة للإنتاج.

جانب من التجارب التشغيلية لحقل الظهرة (شركة الواحة)
جانب من التجارب التشغيلية لحقل الظهرة (شركة الواحة)
جانب من التجارب التشغيلية لحقل الظهرة (شركة الواحة)
جانب من التجارب التشغيلية لحقل الظهرة (شركة الواحة)
جانب من التجارب التشغيلية لحقل الظهرة (شركة الواحة)
جانب من التجارب التشغيلية لحقل الظهرة (شركة الواحة)
جانب من التجارب التشغيلية لحقل الظهرة (شركة الواحة)
جانب من التجارب التشغيلية لحقل الظهرة (شركة الواحة)
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