تاياني يتحدث عن «وئام» بين إيطاليا وتونس بشأن القضية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، اليوم الأربعاء، عن وئام بين بلاده وتونس بشأن القضية الليبية، وذلك على هامش زيارة يجريها رفقة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي إلى تونس.

وأجرى الوزيران الإيطاليان محادثات مع الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

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ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن تاياني قوله للإعلام: «تحدثنا عن ليبيا، واستقرارها مهم جدًا بالنسبة لنا. سنعمل دائمًا معًا أيضًا من أجل أمن الحدود ولحل مشكلة الهجرة أيضًا من خلال اتفاقات سياسية يجب أن تقلل تدفقات الهجرة من ليبيا إلى تونس»، والتي «تنتقل من تونس نحو البحر الأبيض المتوسط وبالتالي إلى إيطاليا».

وتابع الوزير الإيطالي: «وجدنا أنفسنا في وئام أيضا بشأن القضية الليبية، وسنواصل العمل معًا».

وبدأ تاياني جولات خارجية منذ مطلع هذا العام، تخللها الملف الليبي، الذي يكتسب لدى الجانب الإيطالي أهمية سواء على المستوى السياسي أو لأهمية وقف تدفقات الهجرة، وخطر زعزعة الاستقرار.