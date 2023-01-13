تاياني: لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن «لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة» حول ليبيا، وقال «نريد تحقيق الاستقرار وسنعمل معًا لأننا مقتنعان بضرورة إجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أن «الاستقرار يعني أيضًا الحد من تدفقات الهجرة» غير النظامية.

جاء تصريح تاياني الذي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الجمعة في أنقرة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

الموقف الإيطالي بشأن ليبيا

وقال تاياني للصحفيين بشأن الموقف الإيطالي حيال الوضع في ليبيا، إن إيطاليا «تؤيد كل تلك المبادرات التي تهدف إلى الوصول إلى الانتخابات ووقف تدفقات الهجرة غير النظامية نحو بلادنا».

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وأعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، لزيارة إلى روما، وقال إن «مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف (الليبية) تسير في الاتجاه الصحيح».

وعقب لقائه مع وزير الخارجية التركي، غرد تاياني عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «إن مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية استراتيجية لحكومتينا، وكذلك تحقيق الاستقرار في ليبيا والبلقان» وفق ما نقلته «آكي».