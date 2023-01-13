تاياني: مكافحة الهجرة واستقرار ليبيا والبلقان أولوية مشتركة لإيطاليا وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن مكافحة الهجرة غير النظامية واستقرار ليبيا والبلقان «أولوية مشتركة لإيطاليا وتركيا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وغرد تاياني عبر حسابه على «تويتر» عقب لقائه اليوم الجمعة في أنقرة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قائلا: «مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية استراتيجية لحكومتينا، وكذلك تحقيق الاستقرار في ليبيا والبلقان».

وأضاف تاياني: «أشكر تشاووش أوغلو على اجتماع اليوم»، مردفا «نحن نعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وأيضا عبر منتديات أعمال في إسطنبول» وفق «آكي».

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وبدأ تاياني اليوم زيارة عمل إلى أنقرة لبحث العلاقات الثنائية بين إيطاليا وتركيا وكذلك قضية الهجرة والأزمة الليبية، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية في روما لمناسبة الزيارة.