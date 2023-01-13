تاياني: نشاطر أنقرة الالتزام القوي بسيادة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي يزور العاصمة التركية اليوم، إن «إيطاليا وتركيا تشاطران التزاماً قوياً بسيادة ليبيا، أمن أراضيها ووحدتها الوطنية»، مضيفا أن «بلدينا من بين الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لليبيا، وكلانا يريد أن يرى ليبيا مستقرة ومزدهرة أخيراً».

جاءت تصريحات تاياني في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية نشرت اليوم الجمعة، في مستهل زيارته إلى أنقرة للقاء وزيرة الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لبحث العلاقات الثنائية وقضية الهجرة والأزمة الليبية، بسحب ما أعلنت الخارجية الإيطالية.

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وجدد تاياني خلال المقابلة التي نقلت مقتطفات منها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» التأكيد على أن «الاستقرار في ليبيا أمر حاسم لاستقرار منطقة المتوسط ​​بأكملها، وكذلك الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي».

وفي إشارة إلى أن إيطاليا وتركيا دعتا مرارًا وتكرارًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، قال تاياني، إن «بلدينا يدعمان بالكامل جهود الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا».