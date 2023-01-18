النيابة العامة تغلق 37 معملا لتكرير المياه وتحيل عينات منها للتحليل

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بغلق 39 معملا لتكرير مياه الشرب، وأخذ العينات اللازمة منها لإجراء تحاليل للخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه، كما باشرت في طلب إجراء سماع أقوال القائمين على تلك الصناعة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعليمات النائب العام القاضية بمباشرة إجراءات التحقق من التزام معامل تكرير المياه، بضوابط التعبئة والإنتاج؛ ومراعاة توافر المواصفات المرعية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق الإنسان في الحصول على مياه نظيفة.

التحقق من سلامة إنتاج مياه الشرب

وأضاف البيان أن أعضاء النيابة المنسوبين للجهات العامة انتقلوا إلى أماكن إنتاج المياه للإشراف على أعمال منسوبي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وجهاز الحرس البلدي، في البلديات كافة؛ للتحقق من سلامة عملياتها.

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وقال البيان إن «إجراءات التحقيق كشفت غياب الاشتراطات الصحية واشتراطات التعبئة والتخزين والتسويق والعرض، في سبعة وثلاثين معملاً لتكرير المياه، فأمرت سلطة التحقيق بقفلها كلها، وأخذت العينات اللازمة لإجراء تحليل الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه ثم مضت في طلب إجراء سماع أقوال القائمين على الصناعة».

وأشار البيان إلى أن النائب العام أكد على وكلائه ضرورة إيلاء العناية البالغة للتحقق، واتخاذ التدابير الرامية إلى سلامة ما يعرض من مياه الشرب.

معامل تكرير المياه التي تقرر إغلاقها جرى التفتيش عليها بإشراف النيابة العامة. (النائب العام)

معامل تكرير المياه التي تقرر إغلاقها جرى التفتيش عليها بإشراف النيابة العامة. (النائب العام)

معامل تكرير المياه التي تقرر إغلاقها جرى التفتيش عليها بإشراف النيابة العامة. (النائب العام)

معامل تكرير المياه التي تقرر إغلاقها جرى التفتيش عليها بإشراف النيابة العامة. (النائب العام)