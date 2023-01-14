محطة لتخفيض ضغط مياه الشرب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل في بنغازي أعمال إقامة محطة لتخفيض ضغط مياه الشرب، عند تقاطع الطريق الدائري الخامس مع شارع فلسطين.

وذكرت بلدية بنغازي اليوم السبت، إنها تنفذ الأعمال المدنية للمحطة التي تحمل رقم (5)، بعد نجاح الضخ التجريبي لمياه الشُرب للأحياء السكنية الواقعة شرق المدينة من منظومة النهر الصناعي.

صيانة خطوط الصرف الصحي في 7 شوارع

كما تنفذ البلدية أعمال صيانة لخطوط الصرف الصحي لسبعة شوارع بمناطق بوزغيبة وبوقرين والسلماني الغربي والبركة وسيدي يونس وبوقعيقيص.

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وتجري أعمال الصيانة ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، وبإشراف إدارة المشروعات بالبلدية.

تنفيذ محطة تخفيض ضغط المياه في شرق بنغازي. (بلدية بنغازي)

تنفيذ محطة تخفيض ضغط المياه في شرق بنغازي. (بلدية بنغازي)

تنفيذ محطة تخفيض ضغط المياه في شرق بنغازي. (بلدية بنغازي)

تنفيذ محطة تخفيض ضغط المياه في شرق بنغازي. (بلدية بنغازي)