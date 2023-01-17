«النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

صوت مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في بنغازي، اليوم الثلاثاء، لصالح تشكيل لجان موقتة نوعية لمدة أسبوعين تختص بالتصدي للانسداد السياسي.

وحاز مقترح تكوين هذه اللجان تأييد 17 نائبًا من أصل 37 حاضرين، على ما أعلن خلال الجلسة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري.

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وبعد دقائق أعلن النويري تعليق الجلسة بعدما اعترض بعض النواب على تشكيل هذه اللجان.

وخلال الجلسة، دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى تشكيل ثلاث لجان برلمانية هي «لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي».