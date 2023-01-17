عقيلة: لا يحق لمجلس الدولة إصدار وثيقة أو إعلان دستوري.. ولن نقع تحت رحمة أحد

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إنه لا يحق للمجلس الأعلى للدولة إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري؛ لأن دوره استشاريا فحسب؛ داعيا النواب كافة إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكدا أن مجلس النواب «لن يقع تحت رحمة أحد».

وأوضح عقيلة خلال كلمته في جلسة مجلس النواب أن المجلس أرسل 13 ملفا خاصا بقوائم المناصب السيادية منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة، لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا، ومضى قائلا: «يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان».

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وأضاف: «حسب الإعلان الدستوري فإن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور».