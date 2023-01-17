عقيلة: أمام مجلس الدولة 15 يوما للرد على «النواب» بشأن القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

أمهل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للدولة 15 يومًا للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.

وحث عقيلة في كلمته خلال جلسة مجلس النواب أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم وإحباط «المؤامرة الواضحة»، محذرًا إياهم من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.

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ودعا إلى تشكيل ثلاث لجان برلمانية هي «لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي».