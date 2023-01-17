عقيلة: نقطة الخلاف في ترشح مزدوجي الجنسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة.

وأضاق عقيلة: «ربما لو كنا في بلاد مستقرة قد نضع قاعدة لا تعطي الحق في الترشح إلا لاثنين أو ثلاثة.. أما نحن في حالة من الانشقاق، ويجب أن ننظر في الظروف المحيطة بنا»، حسب كلمته في جلسة اليوم الثلاثاء، بمدينة بنغازي.

ودعا إلى إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، مشيرًا إلى إمكانية إضافة مادة أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى.

وطالب عقيلة بترك الاختيار للشعب، وتقبل الخصوم من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.