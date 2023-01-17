العريبي: من الصعب إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من انتخابات الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو مجلس النواب الليبي، عيسي العريبي، إنه من الصعب إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح في الانتخابات الرئاسية، داعيا المجلس إلى إصدار قوانين الانتخابات وتعديل الإعلان الدستوري.

وانتقد العريبي المجلس الأعلى للدولة قائلا إنه «لا يمكن التوافق معه بسبب سيطرة الميليشيات عليه»، متابعا: «الشعب يحمّل مجلس النواب مسؤولية عرقلة القوانين، ومجلس الدولة أول من رفض القوانين التي يصدرها البرلمان، والحوارات معه لن تكون مفيدة، ويمكن أن يكون الحوار نافعا مع أطراف أخرى»، حسب كلمته في جلسة اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي.