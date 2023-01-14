مبادرة أهلية لصيانة الطريق الرابط بين الجفرة وأبونجيم

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل فريق العمل التطوعي بمدينة ودان حملته لصيانة وترميم الطريق الرابط بين الجفرة ومنطقة أبونجيم، لليوم الرابع على التوالي، الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر، لوجود الكثير من التشققات والحفر بسبب العوامل الطبيعية والأحمال الزائدة .

انضم إلى حملة «تي تي» التي يقودها فريق العمل التطوعي «ودان» فريق العمل التطوعي بسوكنة، وسرت، وزلة، وهون بمعداتهم وآلياتهم وإمكانياتهم الذاتية، مساعدة وتضامنا ومؤازرة لرفقائهم في العمل التطوعي، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس.

- استمرار أعمال توسعة طريق عين زارة - وادي الربيع

- بدء تسوية طريق أبوشعالة بمشروع الهضبة في طرابلس

- بدء توسعة الطريق بين طرابلس وتاجوراء (صور)

وقال علي الشيخ، أحد رواد العمل التطوعي بفريق ودان: «نعمل على صيانة هذه الطرق المتهالكة بإمكانيات ذاتية ومجهودات ودعم من الأهالي وبعض رجال الأعمال والتجار».

تخفيف معاناة المسافرين إلى مناطق الغرب والشرق والجنوب الليبي

وأضاف أن الهدف هو «تخفيف معاناة المسافرين إلى مناطق الغرب والشرق والجنوب، وتفادي حوادث السير، حيث تشهد هذه الطريق حركة نشطة سواء لسيارات الشحن ونقل البضائع أو العائلات أو نقل المرضى إلى مناطق أخرى للعلاج». وأشار إلى أن «هذا الطريق المهم لم تسبق صيانته منذ عدة عقود، الأمر الذي أدى إلى إزهاق الكثير من الأرواح في حوادث السيارات».

وأجرى أعيان وحكماء «ودان» زيارة لدعم ومساندة معنوية صحبة مدير مديرية أمن الجفرة، لمساندة مجهودات فرق العمل التطوعي والشد على أياديهم.