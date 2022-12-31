استمرار أعمال توسعة طريق عين زارة - وادي الربيع

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل أعمال مشروع توسعة وإعادة رصف طريق عين زارة - وادي الربيع عبر شركة الأشغال العامة في طرابلس.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم السبت إنه جرى البدء بفرش طبقة الأسفلت الأولى للمرحلة الخامسة من المشروع، وهي المرحلة الممتدة من من جزيرة القرقني إلى مثلث النادي الدبلوماسي.

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فتح مسارات جديدة في مشروع العزيزية- نالوت

كما تتواصل أعمـال فتـح مسـارات جديدة وتـوريـد الأســاس الحبيبي لـبعض القطاعـات بمشروع مـزدوج العزيزية - نالوت، ضمن خطة عودة الحياة، وذلك حسبما ذكرت منصة «حكومتنا».

ويقوم على تنفيذ هذا المشروع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

جانب من أعمال رصف طريق عين زارة - وادي الربيع، 31 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا)

جانب من أعمال رصف طريق عين زارة - وادي الربيع، 31 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا)