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بدء توسعة الطريق بين طرابلس وتاجوراء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 03:52 مساء
بدء توسعة الطريق بين طرابلس وتاجوراء (صور)
جانب من أعمال تنفيذ مشروع توسعة ما قبل وبعد شارة البيفي بين طرابلس وتاجوراء. (مديرية أمن طرابلس)
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أكدت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، البدء في أعمال توسعة الطريق بين تاجوراء وطرابلس وتحديدا قبل وبعد الإشارة الضوئية البيفي.

وأشار قسم الإعلام والتوثيق الأمني بالمديرية إلى بدء أعمال إنشاء تحويرة ما قبل الإشارة الضوئية البيفي وما بعدها، وذلك بهدف المساهمة في القضاء على الاكتظاظ المروري الحاصل بالإشارة الضوئية.

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جهاز الإسكان وبلدية تاجوراء يشاركان في تنفيذ التوسعة
ويشارك في تنفيذ هذه الأعمال والإشراف عليها كل من شركة الأشغال العامة مصراتة، وشركات الخدمات العامة، وجهاز الإسكان والمرافق، وبلدية تاجوراء بالتعاون مع مديرية أمن طرابلس، وجهاز الحرس البلدي تاجوراء، ومديرية أمن تاجوراء، إدارة إنفاذ القانون، و«اللواء 51 مشاة».

رجال أمن يتابعون تنفيذ مشروع توسعة ما قبل وبعد شارة البيفي بين طرابلس وتاجوراء. (مديرية أمن طرابلس)
رجال أمن يتابعون تنفيذ مشروع توسعة ما قبل وبعد شارة البيفي بين طرابلس وتاجوراء. (مديرية أمن طرابلس)
جانب من أعمال تنفيذ مشروع توسعة ما قبل وبعد شارة البيفي بين طرابلس وتاجوراء. (مديرية أمن طرابلس)
جانب من أعمال تنفيذ مشروع توسعة ما قبل وبعد شارة البيفي بين طرابلس وتاجوراء. (مديرية أمن طرابلس)
جانب من أعمال تنفيذ مشروع توسعة ما قبل وبعد شارة البيفي بين طرابلس وتاجوراء. (مديرية أمن طرابلس)
جانب من أعمال تنفيذ مشروع توسعة ما قبل وبعد شارة البيفي بين طرابلس وتاجوراء. (مديرية أمن طرابلس)
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