«المواصلات» تكلف 5 جهات بمعالجة الانجرافات في الطرق والأودية والجسور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية تكليف شركات مختصة لمعالجة الانجرافات التي حدثت لبعض الطرق والأودية والجسور نتيجة لهطول الأمطار بكميات كبيرة بالمنطقة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، كلف الحكومة بعلاج هذه الانجرافات بما يساهم في انسياب الحركة المرورية بصورة طبيعية بهذه المناطق. وتشمل الجهات التي جرى تكليفها كلًا من مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وعمداء بلديات غريان والخمس وتاجوراء.

ما بعد الأمطار الغزيرة في طرابلس

وبعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس يوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إغلاق الطريق العام المتجه إلى شرق بلدية تاجوراء. ودعت مرتادي الطريق العام المتوجهين لشرق بلدية تاجوراء بالدخول للمسار الجديد أمام مثلث الكشافة مرورًا بمنطقة بئر التركي والنشيع والخروج للطريق العام باتجاه القره بوللي شرقًا.

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وشارك أعضاء قسم الخدمات بالإدارة العامة لأمن السواحل في تصريف مياه الأمطار بتاجوراء، بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وشركة المياه والصرف الصحي، وذلك لفتح الطرق أمام المواطنين ومساعدتهم.