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بدء تسوية طريق أبوشعالة بمشروع الهضبة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 04:41 مساء
بدء تسوية طريق أبوشعالة بمشروع الهضبة في طرابلس
جانب من أعمال تسوية طريق أبو شعالة في طرابلس. (المجلس البلدي أبوسليم)
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أكد المجلس البلدي أبوسليم، اليوم السبت، انطلاق أعمال تسوية طريق أبوشعالة بمشروع الهضبة في العاصمة طرابلس.

وأوضح المجلس في بيان أن أعمال التسوية بدأت بدك طبقة الميستو والتي تأتي ضمن الأعمال التي تسبق الرصف بعد الانتهاء من عملية توسعة الطريق.

تسوية الطريق بواسطة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان
وينفذ جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بطرابلس هذه الأعمال، وفق البيان الذي وجه الشكر إلى «جهاز دعم الاستقرار» لتأمين المشروع.

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إلى ذلك، لا تزال أعمال فرش طبقة الأسفلت من مشروع رصف تقسيم محلة حي المجاهدين (طريق السور) التابعة للمجلس البلدي مستمرة، بعد انتهاء أعمال البنية التحتية في المشروع ذاته بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان.

جانب من أعمال تسوية طريق أبوشعالة في طرابلس. (المجلس البلدي أبوسليم)
جانب من أعمال تسوية طريق أبوشعالة في طرابلس. (المجلس البلدي أبوسليم)
جانب من أعمال تسوية طريق أبوشعالة في طرابلس. (المجلس البلدي أبوسليم)
جانب من أعمال تسوية طريق أبوشعالة في طرابلس. (المجلس البلدي أبوسليم)
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