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الأرصاد: أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 09:40 صباحا
الأرصاد: أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار فرصة هطول أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق شمال ليبيا، وتكون جيدة غدا على مناطق شمال شرق البلاد مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، واحتمالية سقوط حبات البرد (التبروري) على مرتفعات الجبل الأخضر، مما يسبب جريان بعض الأودية المحلية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تبقى الأجواء باردة نسبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين  14 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتنخفض آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية إلى أقل من أربع درجات مئوية.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات
حالة السماء: هطول أمطار متفرقة إلى خفيفة هذا اليوم على أغلب المناطق، ومن المتوقع هطول أمطار جيدة يوم الغد على مناطق (الخليج ومناطق الجبل الأخضر) تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمالية هطول حبات البرد (التبروري) على مناطق الجبل الأخضر مما يسبب جريان بعض الأودية المحلية.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية، ولاتتجاوز 12 درجة مئوية على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضا غدا على بعض المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة والحمادة.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

السرير-تازربو-الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

الأرصاد: أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا
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