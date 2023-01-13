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المنقوش عقب لقاء مدير المخابرات الأميركية: نتطلع إلى ترجمة المبادرات الممتازة إلى خطوات ملموسة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 01:19 صباحا
المنقوش عقب لقاء مدير المخابرات الأميركية: نتطلع إلى ترجمة المبادرات الممتازة إلى خطوات ملموسة
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش تستقبل مدير وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية وليام بيرنز، الخميس 12 يناير 2023 (حساب المنقوش على تويتر)
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قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إن الاجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية «سي أي إيه» وليام بيرنز شهد «تبادلات مثمرة حول التعاون في القضايا الأمنية، مما يمهد الطريق نحو الاستقرار والانتخابات».

وأضافت المنقوش، عبر حسابها على «تويتر»: «نتطلع إلى ترجمة هذه المبادرات الممتازة إلى خطوات ملموسة في القريب العاجل».

- الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس

حكومة الوحدة: الدبيبة بحث مع مدير المخابرات الأميركية التعاون الاقتصادي والأمني
وظهر اليوم الخميس، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مدير وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس، وذلك بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الدبيبة بحث مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس «التعاون الاقتصادي والأمني بين الولايات المتحدة وليبيا».

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