الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، مدير وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية «سي أي إيه» وليام بيرنز رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الدبيبة بحث مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس «التعاون الاقتصادي والأمني بين الولايات المتحدة وليبيا».

وأضاف المكتب الإعلامي أن بيرنز أكد خلال اللقاء على «ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، مشيدا بحالة الاستقرار والنمو التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة».

وحضر اللقاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وهذه أول زيارة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرينز إلى ليبيا منذ توليه هذا المنصب في إدارة الرئيس جو بايدن منذ مارس 2021.