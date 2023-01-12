العابد يبحث تعزيز التعاون مع الوكالات العاملة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد خلال لقائه اليوم الخميس مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت تعزيز التعاون مع الوكالات الألمانية العاملة في ليبيا، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت الوزارة أن العابد استعرض مع السفير الألماني التعاون المشترك خصوصا في دعم مراكز التدريب وبرامج ريادة الأعمال والتدريب المهني عبر الوكالة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية.

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كما تطرق اللقاء إلى التعاون الألماني مع وزارة العمل والتأهيل في المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج وبرامج ريادة العمال المهنية، وأشارت الوزارة إلى تأكيد العابد على متانة العلاقات بين ليبيا وألمانيا وأهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب والتكوين المهني.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر وزارة العمل والتأهيل في طرابلس مستشار الوزير السائح أبودربالة، ومدير مكتب التعاون الدولي عادل القبي وهيثم هدية عن مكتب التعاون الدولي وممثلون عن الإدارة الأوروبية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

لقاء العابد مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الخميس 12 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)