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العابد: نسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل بعد تدريبهم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 09:53 مساء
العابد: نسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل بعد تدريبهم
العابد متحدثا في حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل بمركز التدريب في جنزور، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، أن وزارته تسعى إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل في السوق المحلية، واستبدال العمالة الأجنبية بالوطنية بعد تأهيلها وفق متطلبات سوق العمل، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد العابد خلال كلمته في حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل والمقبلين على التخرج ببلدية جنزور والمناطق المجاورة لها في عدد من المجالات المهنية والحرفية والتي يشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة.

روزنامة التدريب
وقال العابد في كلمته إن وزارة العمل والتأهيل «تسعى لتدريب الباحثين عن العمل في كافة المجالات المهنية من خلال الأذرع التنفيذية المتمثلة في المراكز التدريبية والجهات التابعة للوزارة لتنفيذ روزنامة التدريب التي أطلقتها الوزارة».

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وأوضح العابد أن التدريب يغطي جميع الشرائح بمختلف فئاتهم ومناطقهم، مؤكدًا أن «التركيز سيكون على البرامج التدريبية المهنية التي من خلالها نهدف إلى إحلال العمالة الأجنبية بعمالة وطنية مدرّبة».

الهدف العام من التدريب
كما بيّن العابد أن «الهدف العام هو تشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل من خلال إكسابهم مهنة حرفية وإقحامهم في سوق العمل الليبية».

حضر فعاليات الحفل الختامي، الذي أقيم بالمركز التقني الليبي للتدريب والإنتاج بجنزور، وكيل وزارة العمل علي ضو، ورئيس الأكاديمية الليبية رمضان المدني، ومدير مكتب عمل جنزور وعدد من المسؤولين.

وفي ختام الحفل أجرى العابد جولة داخل المعهد تفقد خلالها الأقسام والورش التدريبية حيث قدم المدربون شرحًا وافيًا عن البرامج والتخصصات التدريبية للوزير.

حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل بمركز التدريب في جنزور، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل بمركز التدريب في جنزور، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل بمركز التدريب في جنزور، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل بمركز التدريب في جنزور، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل بمركز التدريب في جنزور، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل بمركز التدريب في جنزور، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل بمركز التدريب في جنزور، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل بمركز التدريب في جنزور، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل بمركز التدريب في جنزور، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل اختتام فعاليات البرنامج المهني العام للباحثين عن عمل بمركز التدريب في جنزور، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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