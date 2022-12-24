العابد يبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مجالات العمل والتأهيل المهني للشباب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، التعاون في مجالات العمل والتأهيل المهني للشباب وذوي الإعاقة وكيفية خلق وظائف في القطاع الخاص.

كما ناقش الوزير والسفير الفرنسي في مكتبه بديوان الوزارة بطرابلس «آليات التعاون لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي يعمل على تنفيذها المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج».

تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية

وأكد الوزير «تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية في المستقبل وتقوية أواصر التعاون في مجالات مختلفة».

وأعلن السفير الفرنسي استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم، في سبيل الارتقاء بالخدمات للفئات التي تعنى برعايتها وفق برنامج تعاون مشترك بين البلدين.

وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، خلال لقاء في العاصمة طرابلس. (وزارة العمل)

وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، خلال لقاء في العاصمة طرابلس. (وزارة العمل)

وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، خلال لقاء في العاصمة طرابلس. (وزارة العمل)