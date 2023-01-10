الدبيبة والكبير يؤكدان أهمية تكليف استشاري دولي لمراجعة الإنفاق على قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، «أهمية تكليف استشاري دولي من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة الإنفاق على قطاع النفط» وفق ما أعلنه المصرف عبر صفحته على «فيسبوك».

وناقش الدبيبة والكبير خلال لقائهما بمقر مصرف ليبيا المركزي، ظهر اليوم الثلاثاء، بيان المصرف عن الإيراد والإنفاق للسنة المالية 2022 وخطة رفع معدل الإفصاح والشفافية، ومتابعة إنتاج النفط ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.

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وأضاف المصرف المركزي أن الدبيبة والكبير ناقشا أيضًا التوزيع الجغرافي لمشاريع التنمية والخدمات الأساسية، وأكدا دور المكاتب الاستشارية في متابعة المشاريع والتدقيق عليها.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع.