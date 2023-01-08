«الإسكان»: استمرار أعمال مشروع نقل مياه النهر الصناعي لترهونة والمناطق المحيطة بها

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أعمال مشروع نقل المياه للتجمعات السكنية الواقعة علي المسار الأوسط لمنطومة النهر الصناعي ( جبل الحساونة- الجفارة)، وذلك لتغذية مدينة ترهونة والمناطق المحيطة بها.

وقال الجهاز في بيان اليوم الأحد، إن المشروع تشرف عليه إدارة الإمداد المائي التابعة له، وذلك عبر لجنة مكونة من المهندسين: محمد علي عبدالله، وسالم عثمان محمد اللافي، ومحمد سالم متعوق، وعبد المنعم محمد سالم.

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