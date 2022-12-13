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«الكهرباء»: صيانة لمحطة فرعية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 03:19 مساء
«الكهرباء»: صيانة لمحطة فرعية في ترهونة
صيانة محطات فرعية في ترهونة، 13 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)
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شركة الكهرباء تعلن الانتهاء من تجهيز المحطة الفرعية «أولاد أبوزيد خط السوينية من 30 مجي بمدينة ترهونة».

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إجراء أعمال صيانة على محطة فرعية في ترهونة.

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وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن فنيي ومهندسي دائرة توزيع ترهونة وفرقة التركيبات العامة، انتهوا من أعمال تجهيز المحطة الفرعية «أولاد أبوزيد خط السوينية من 30 مجي بمدينة ترهونة».

في حين يجرى الآن العمل على شحن الوحدة الحلقية حتى تتم تجزئة الخط أثناء حدوث أعطال والقيام بأعمال الصيانة، وفق البيان.

صيانة محطات فرعية في ترهونة، 13 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)
صيانة محطات فرعية في ترهونة، 13 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)
صيانة محطات فرعية في ترهونة، 13 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)
صيانة محطات فرعية في ترهونة، 13 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)
صيانة محطات فرعية في ترهونة، 13 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)
صيانة محطات فرعية في ترهونة، 13 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)
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