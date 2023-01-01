وصول مياه النهر الصناعي إلى الزنتان وككلة والقواليش ضمن مشروع خط أبوزيان - الرحيبات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، وصول مياه النهر الصناعي إلى مدن: ككلة والقواليش والزنتان.

وأوضحت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ مشروع خط أبوزيان - الرحيبات لتوصيل مياه النهر الصناعي إلى مدن الجبل.

وعود بحل أزمة المياه لمدن الجبل منذ 2019

ومنذ العام 2019، قدم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وعودًا بزيادة ضخ المياه إلى الزنتان وتوصيلها إلى الخزانات بها، بما يكفي احتياجات المدينة.

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ملاحقة التوصيلات غير القانونية

واشتكى المجلس التسييري لبلدية الزنتان، بشأن حل مشكلة النقص الحاد لمياه الشرب داخل البلدية، وهو أمر مشابه عانت منه كل من ككلة والقواليش.

وبسبب ذلك انتشرت التوصيلات غير القانونية على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي؛ فيما عملت وزارة الداخلية على إزالة هذه التوصيلات بناء على تعليمات النيابة العامة.