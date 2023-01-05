  • Alwasat News
Atwasat

تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 09:11 مساء
تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس
تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس، 5 يناير 2022. (شركة الكهرباء)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس، موضحة الدخول بالوحدة على الشبكة العامة حسب الجدول الزمني المحدد بعد انتهاء أعمال العمرة.

وشملت الأعمال فك عمود المولد الخاص بالوحدة بجهود فنيي ومهندسي إدارة المحطة بمساعدة خبراء من شركة «GE» الأميركية، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

- «الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس

وبدأت أعمال العمرة الجسيمة للوحدة منذ شهر ديسمبر الماضي، وتستهدف دعم الشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات التوليدية الكاملة لهذه المحطة.

تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس، 5 يناير 2022. (شركة الكهرباء)
تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس، 5 يناير 2022. (شركة الكهرباء)
تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس، 5 يناير 2022. (شركة الكهرباء)
تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس، 5 يناير 2022. (شركة الكهرباء)
تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس
تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه
بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء
ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا
مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العدد 372: حراك يطوق «مبادرة الرئاسي».. وحلم الثلاثة ملايين برميل
العدد 372: حراك يطوق «مبادرة الرئاسي».. وحلم الثلاثة ملايين برميل
مد فترة تسجيل الناخبين ببلديات بني وليد وتينيناي والمردوم وزويلة للمرة الثانية
مد فترة تسجيل الناخبين ببلديات بني وليد وتينيناي والمردوم وزويلة ...
ضبط متهم بسرقة هواتف مواطنين تحت تهديد السلاح في بنغازي
ضبط متهم بسرقة هواتف مواطنين تحت تهديد السلاح في بنغازي
تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس
تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس
أبوزريبة يبحث برامج التدريب واحتياجات إدارة طيران الشرطة
أبوزريبة يبحث برامج التدريب واحتياجات إدارة طيران الشرطة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل تعاملات 2023
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل ......
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
المزيد
بعد إعلان المشري وعقيلة.. البعثة الأممية تحث «النواب» و«الدولة» على سرعة التوصل إلى اتفاق «كامل ونهائي»
بعد إعلان المشري وعقيلة.. البعثة الأممية تحث «النواب» ......
ضبط مخالفات خلال جولة تفتيشية على المقاصف المدرسية ببن جواد
ضبط مخالفات خلال جولة تفتيشية على المقاصف المدرسية ببن جواد...
بعد لقاء عقيلة أعضاءها.. «النواب» ينشر قرار تشكيل لجنة إعادة إعمار بنغازي
بعد لقاء عقيلة أعضاءها.. «النواب» ينشر قرار تشكيل لجنة إعادة......
أبوزريبة يبحث برامج التدريب واحتياجات إدارة طيران الشرطة
أبوزريبة يبحث برامج التدريب واحتياجات إدارة طيران الشرطة...
تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس
تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس...
المزيد