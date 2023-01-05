تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس، موضحة الدخول بالوحدة على الشبكة العامة حسب الجدول الزمني المحدد بعد انتهاء أعمال العمرة.

وشملت الأعمال فك عمود المولد الخاص بالوحدة بجهود فنيي ومهندسي إدارة المحطة بمساعدة خبراء من شركة «GE» الأميركية، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وبدأت أعمال العمرة الجسيمة للوحدة منذ شهر ديسمبر الماضي، وتستهدف دعم الشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات التوليدية الكاملة لهذه المحطة.

تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس، 5 يناير 2022. (شركة الكهرباء)

تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس، 5 يناير 2022. (شركة الكهرباء)