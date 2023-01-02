باشاغا يوجه بإعادة هيكلة عدد من المصانع التابعة للدولة ووضع خطة عمل لها

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، «بالنظر في عدد من المصانع التابعة للدولة وإعادة هيكلتها ووضع خطة عمل لها لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني».

جاء توجيه باشاغا خلال اجتماعه مع وزير الصناع والمعادن أمحمد عبدالقادر السعيدي بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، اليوم الإثنين.

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وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» إن باشاغا اطلع من وزير الصناعة والمعادن خلال الاجتماع على أداء الوزارة وخطط عملها.

وأضاف أن باشاغا ناقش مع الوزير ملفات خدمية من بينها المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة العراقيل التي تواجه الشركات والمصانع الكبرى وإيجاد آلية لمعالجتها جذريا نظرا للدور الكبير الذي تؤديه ومساهمتها الفاعلة في التنمية وتوفير فرص العمل.

باشاغا خلال لقائه مع وزير الصناع والمعادن امحمد عبدالقادر السعيدي في سرت، الإثنين 2 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)